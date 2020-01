Esporte Luxemburgo confirma nova posição de Felipe Melo: 'Pode ser um grande zagueiro' Treinador tem testado volante na defesa e disse que vê capacidade de render mais em posição que exige menos deslocamento pelo campo

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que vai mesmo testar o volante Felipe Melo como zagueiro nesta temporada. Em entrevista à organização da Florida Cup, o treinador disse que tomou a decisão por confiar no potencial do jogador de 37 anos e na capacidade de render mais em uma posição que deve exigir menos deslocamentos pelo campo. ...