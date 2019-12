Esporte Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras e retorna pela quinta vez ao clube Treinador trabalhou por último no Vasco e já inicia o projeto no alviverde paulista neste mês. Antes de acertar com Luxa, equipe tentou a contratação, sem sucesso, de Sampaoli

Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. O acerto ocorreu neste domingo (15), em uma reunião entre dirigentes do clube e o treinador. Ele retorna ao clube com um contrato válido por duas temporadas e salário por volta de R$ 600 mil. O Palmeiras informou que o treinador já inicia o trabalho neste mês, indicando reforços para a próxima temporada. Luxemburgo ...