Esporte Luto: aos 40 anos, morre veterano da Caminhada Ecológica Winder Arantes do Nascimento foi encontrado morto e suspeita é de enfarte

Atleta com participação em diversas edições da Caminhada Ecológica, Winder Arantes do Nascimento, de 40 anos, foi encontrado morto, sozinho, no barracão onde morava, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, na noite de terça-feira (28). A suspeita é que tenha sofrido enfarte, domingo (26), quando foi visto pela última vez pelo irmão, Willian. Winder será sepultado n...