Esporte Lutadoras goianas conquistam medalhas de ouro e prata na Bulgária Laís Nunes conquistou o primeiro título no ano e o segundo ouro no torneio Kolov e Pretov, Kamila Barbosa, por sua vez, ficou com prata na categoria de 50kg

As lutadoras goianas Laís Nunes e Kamila Barbosa conquistaram duas medalhas no Torneio Internacional Dan Kolov-Nikola Petrov de wrestling, em Plovdiv, Bulgária, no sábado (10). Elas vão seguir no país europeu em treinamento até o mês de maio, quando disputam o pré-olímpico Mundial, que vai definir os últimos classificados para os Jogos de Tóquio. Laís Nunes, goia...