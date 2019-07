Esporte Lutadora goiana sonha com medalha de ouro no Pan de Lima Segunda melhor lutadora no ranking mundial de wrestling na categoria até 62kg, goiana de Barro Alto chega a Lima como promessa para subir ao pódio

No melhor momento de sua carreira, a lutadora goiana Laís Nunes, de 27 anos, chega ao Pan-Americano de Lima com status de favorita. Feliz pela oportunidade de disputar o evento que ainda falta em seu currículo, Laís Nunes espera voltar para casa, na pequena Barro Alto, trazendo uma medalha no wrestling (luta olímpica), na categoria até 62kg. Laís Nunes se tornou...