Esporte Luta olímpica: especialistas apontam chance de medalha para Laís Nunes Goiana estreia contra lutadora búlgara no torneio de wrestling, categoria até 62kg

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019 e campanhas vitoriosas nos últimos anos, a goiana Laís Nunes é considerada a principal atleta brasileira para a conquista de medalha no wrestling nas Olimpíadas de Tóquio-2020. As lutas na modalidade começaram neste domingo (1º) e a lutadora de 28 anos estreia nesta segunda-feira (2), às 23h30. Para especialistas consultados pelo POPULAR, Lais Nunes tem c...