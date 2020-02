Esporte Lukaku faz dois, Inter de Milão vence e mantém perseguição à Juventus no Italiano A vitória levou a equipe de volta à vice-liderança da competição, agora com 51 pontos, a três da líder Juventus

Com dois gols de Lukaku, a Inter de Milão derrotou a Udinese por 2 a 0 neste domingo (2), fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória levou a equipe de volta à vice-liderança da competição, agora com 51 pontos, a três da líder Juventus, e dois à frente da Lazio, que caiu para o terceiro lugar. A Udinese está em 15º, com 24 pontos. Lukaku marcou os d...