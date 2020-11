Esporte Luiz Adriano tem lesão na coxa e inicia tratamento no Palmeiras O centroavante iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube, e não foi divulgado um prazo para seu retorno

Luiz Adriano teve constatada uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, após sair ainda no primeiro tempo da derrota do Palmeiras para o Goiás. O centroavante iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do clube, e não foi divulgado um prazo para seu retorno. O camisa 10 já tinha sentido um incômodo nesta coxa durante a vitória contra o Vasco, ma...