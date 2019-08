Esporte Luiz Adriano ganha a camisa 10 no Palmeiras e se diz pronto para estrear domingo

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira o novo atacante do elenco. Luiz Adriano, de 32 anos, chegou do Spartak Moscou, da Rússia, assinou contrato por quatro temporadas, recebeu a camisa 10 e demonstrou vontade de estrear já no próximo domingo. Como está com a documentação regularizada, ele poderá entrar em campo contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato B...