Esporte Luisa Stefani sofre lesão e abandona semi do US Open em cadeira de rodas Brasileira caiu junto à rede durante o terceiro ponto do tiebreak do primeiro set e virou a perna direita

A tenista brasileira Luisa Stefani, 24, sofreu uma lesão durante a disputa das semifinais de duplas femininas do US Open, nesta sexta-feira (10), e precisou abandonar a partida contra as americanas Coco Gauff e Catherine McNally. Luisa caiu junto à rede durante o terceiro ponto do tiebreak do primeiro set e virou a perna direita —ainda não está claro o que ocorre...