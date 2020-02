Esporte Luisa Stefani derrota irmãs Pliskova e vai às quartas na chave de duplas em Dubai A atleta brasileira e sua parceira norte-americana Hayley Carter venceram por 2 sets a 0, com um duplo 6/4

A tenista brasileira Luisa Stefani segue em boa fase no circuito profissional e conseguiu nesta quarta-feira mais uma grande vitória em sua carreira. Ela e a parceira norte-americana Hayley Carter derrotaram as irmãs checas Karolina e Krystina Pliskova por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e avançaram às quartas de final da chave de duplas do Torneio de Dubai, disputado e...