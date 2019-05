Esporte Luis Suárez passa por artroscopia no joelho e pode ficar de fora da Copa América Na atual temporada, Suárez entrou em campo em 49 partidas e marcou 25 gols. Ele convive com dores no joelho há algum tempo

Dois dias depois da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa com a derrota por 4 a 0 para o Liverpool, na Inglaterra, os torcedores do Barcelona, e por tabela os uruguaios, receberam nesta quinta-feira (9) mais uma péssima notícia. O departamento médico do clube catalão revelou que o centroavante Luis Suárez tem uma lesão no menisco interno do joelho d...