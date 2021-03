Esporte Luis Suárez marca em vitória do Atlético e chega a 500 gols na carreira Além da marca importante, o uruguaio anotou o seu 19º nesta edição de LaLiga

O atacante uruguaio Luis Suárez, 34, atingiu uma marca especial neste domingo (21). Ao marcar contra o Alavés, na vitória por 1 a 0 do Atlético de Madrid por LaLiga, o centroavante chegou a 500 gols na carreira. Aos 9 minutos do segundo tempo, Suárez recebeu cruzamento de Trippier do lado direito e mergulhou de cabeça para marcar o único gol da partida, válida pela 2...