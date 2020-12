Esporte Luciano tem lesão detectada e desfalcará São Paulo contra Atlético-MG Atacante se manifestou sobre a situação por meio de seu perfil no Instagram e prometeu tratar o problema em três períodos

O atacante Luciano, do São Paulo, teve detectado um pequeno estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e não estará à disposição de Fernando Diniz diante do Atlético-MG nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Brasileiro. O atleta de 27 anos foi entregue ao Reffis, departamento médico tricolor, e já iniciou o trabalho de recuperação. O clube não divulga o praz...