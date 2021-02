Esporte Luciano se junta a Paulo Nunes e Túlio como artilheiros goianos na Série A Depois de 24 anos, o futebol goiano volta a ter um artilheiro na principal competição do País. Atacante do São Paulo marcou 18 gols na Série A 2020

Com 18 gols marcados na campanha do São Paulo na Série A do Brasileiro de 2020, o atacante Luciano terminou a competição como principal artilheiro ao lado do meia Claudinho, do RB Bragantino. O jogador do time tricolor é o primeiro goiano desde Paulo Nunes, em 1996, que terminou o Brasileirão como goleador da competição nacional. Natural de Anápolis, Luciano marco...