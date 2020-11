Esporte Luciano sai do banco, decide contra Fortaleza, e SPFC vence a 5ª seguida A utilização de um time misto por Fernando Diniz havia justificativa, já que na próxima quarta-feira (18) o São Paulo recebe o Flamengo na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil

O São Paulo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e encostou no Internacional. Na noite deste sábado (14), na Arena Castelão, a equipe mista de Fernando Diniz venceu o Fortaleza por 3 a 2 em um jogaço da 21ª rodada, na Arena Castelão, e entra para valer na briga pela primeira posição. Luciano, que saiu do banco, decidiu com dois gols. Antes, haviam m...