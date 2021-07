Esporte Lucas Verthein se classifica para as quartas de final do remo As quartas de final da categoria skiff simples estão marcadas para sábado (24) - brasileiro foi o 3º na primeira bateria da modalidade

Único representante brasileiro no remo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Lucas Verthein, 23, classificou-se para as quartas de final na categoria skiff simples. Ele foi o terceiro colocado na primeira bateria da noite desta quinta-feira (22) no Brasil, manhã de sexta (23) no Japão. Verthein manteve a segunda colocação durante a maior parte da prova, perdendo a vice...