Esporte Lucas Veríssimo diz que clássico será importante para o Santos: 'Vamos entrar 100%' Clube é líder do Campeonato Brasileiro junto do Palmeiras, próximo adversário na competição

Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro - ambos com 10 pontos -, Palmeiras e Santos farão neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o primeiro clássico paulista na competição. O zagueiro Lucas Veríssimo acredita que o duelo será importante para mostrar o que o time santista pretende mostrar na temporada. "Esse clássico vai ser um jogo importantíssimo para nós, v...