Esporte Lucas Veríssimo busca aproveitar chance após estreia acidentada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram apenas seis minutos em campo. Lucas Veríssimo, 26, mal havia se ambientado quando agentes da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam o confronto com a Argentina, no último domingo (5), que terminou suspenso pela Conmebol. Certamente, Veríssimo gostaria de ter feito sua estreia pela seleção brasileira em condiçõ...