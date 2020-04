Esporte Lucas Silva revela que houve proposta para deixar Vila Nova Atacante admitiu que existiram conversas com outros clubes antes da pandemia, lamentou paralisação do Goiano e falou sobre futuro no Tigre

O atacante Lucas Silva foi destaque na curta temporada do Vila Nova deste ano. A boa atuação do jogador no Campeonato Goiano, interrompido pela pandemia do novo coronavírus, o deixou na vitrine do futebol. O atleta admitiu que foi procurado por outros clubes enquanto a bola rolava no Estadual, mas, depois da paralisação, as conversas não evoluíram. “Sim (houveram propos...