Esporte Lucas Paquetá chega a Teresópolis e se junta à seleção para a Copa América Equipe tem 17 convocados já em preparação para a Copa América.

O meia Lucas Paquetá, do Milan, chegou à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na manhã desta quarta-feira (29) e se tornou o 17º convocado pelo técnico Tite a iniciar a preparação para a Copa América. O jogador já deverá participar do treino marcado para a parte da tarde no CT da seleção brasileira. O atacante Neymar, por sua vez, ainda será reavaliado. "Fico feliz por e...