Esporte Lucas Moura marca, mas Tottenham perde do Manchester United em amistoso

O brasileiro Lucas Moura balançou as redes pelo Tottenham nesta quinta-feira, mas não conseguiu evitar a derrota para o Manchester United por 2 a 1, em amistoso disputado em Xangai, na China. Anthony Martial e Angel Gomes marcaram os gols do rival. Na reserva, Lucas entrou em campo somente no segundo tempo, em mais um jogo utilizado pelo técnico Mauricio Pochettino ...