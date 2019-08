Esporte Lucas Calegari é cortado da seleção brasileira sub-17 Na preparação ao Mundial, o técnico Guilherme Dalla Déa tem encontrado dificuldades para ter os melhores jogadores da categoria sub-17 em fase de treinos ao Mundial

A seleção brasileira sub-17, que está em Goiânia se preparando ao Mundial da categoria, no fim do ano, teve baixa nesta quinta-feira - o meia Lucas Calegari, do Fluminense, voltou a sentir dores no joelho esquerdo e não continua com o elenco da equipe brasileira, na capital goiana. Os exames apontaram inflamação numa lesão tratada recentemente. Assim, ausente do amistoso n...