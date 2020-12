Esporte Lucão rescinde com Goiás para jogar no CRB Atacante foi pouco aproveitado em 2020 e disputará a Série B por equipe alagoana

Chegou ao fim a segunda passagem do atacante Lucão do Break pelo Goiás. O contrato que se encerraria no dia 9 de dezembro está sendo rescindido e o jogador seguirá para outro clube. O destino é o CRB, de Alagoas, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. As inscrições na 2ª Divisão podem ser feitas até o dia 7 de dezembro (segunda-feira). Nesta segunda passag...