Esporte Lucão lamenta politização do uso de máscara e se prepara para a Superliga Jogador da seleção brasileira e do Renata/Campinas usa a máscara desde o retorno do vôlei, em meados de 2020, e diz ter se adaptado ao uso sem sofrer qualquer perda de rendimento

A máscara de proteção facial é parte do uniforme para Lucão, 35, central da seleção brasileira de vôlei e do Renata/Campinas, equipe que será defendida pelo jogador na Superliga, competição com início neste sábado (23). A equipe do gaúcho Lucas Saatkamp entra em quadra às 21h30, contra o Sesi-SP, em casa, no interior de São Paulo (transmissão do SporTV). Antes, às 19h...