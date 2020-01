Esporte Lucão decide no fim e Goiás bate Aparecidense em jogo eletrizante Na sua reestreia, atacante marca dois gols, o último aos 43 minutos do segundo tempo e garante triunfo por 3 a 2

Goiás e Aparecidense protagonizaram, na noite desta quinta (23), na Serrinha, o melhor jogo da 1ª rodada do Campeonato Goiano 2020. Um primeiro tempo eletrizante, várias chances, muita disposição e um gol nos minutos finais resumiram o duelo, que terminou com triunfo esmeraldino por 3 a 2. Os dois times voltam a campo no domingo (26). A partir das 15h30, o Go...