Esporte Luan marca dois gols, e Corinthians derrota Sport Huancayo na Sul-Americana

O Corinthians cumpriu seu papel diante daquele que é considerado o time mais fraco de sua chave e venceu pela primeira vez na edição 2021 da Copa Sul-Americana. Em Lima, no Peru, contou com boa atuação e dois gols de Luan para fazer 3 a 0 no Sport Huancayo. Cauê também deixou sua marca. Agora com quatro pontos, a formação alvinegra está empatada com o River Plate-...