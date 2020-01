Esporte Luan estreia com dois gols e Corinthians vence o New York City pela Florida Cup A partida também foi a primeira de Tiago Nunes no comando da equipe

O Corinthians estreou na temporada com uma tranquila vitória sobre o New York City por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, pelo torneio amistoso Florida Cup. O destaque do jogo foi o estreante Luan, que marcou os dois gols da vitória no primeiro tempo, quando os titulares estiveram em campo. A partida também foi a primeira de Tiago Nunes no co...