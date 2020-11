Esporte Luan diz que se isola e fica envergonhado com derrotas no Corinthians Jogador falou da responsabilidade de jogar pelo clube de coração e que por isso perde o sono em alguns dias, quando o clube não vence jogos

O meia-atacante Luan, do Corinthians, revelou que, depois de determinadas partidas da equipe, acaba não falando com os amigos por "vergonha". Em entrevista à TV oficial do clube, o jogador citou o peso da responsabilidade de jogar no clube de seu coração e que chega a perder o sono em alguns dias. "Eu penso assim: praticamente todos os meus amigos são corintianos. Então ...