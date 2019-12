Esporte Luan desconversa sobre interesse do Corinthians para 2020: 'Não sei de nada' Jogador participou de um amistoso do ex-atacante Sheik, na Arena Corinthians. A partir de julho ele fica livre para assinar pré-contrato sem custos para outra equipe

O atacante Luan falou pela primeira vez publicamente sobre o interesse do Corinthians em sua contratação. Com futuro incerto no Grêmio, o jogador deixou a negociação durante a janela de transferências nas mãos de seus agentes. "É sempre bom ver grandes clubes interessados no meu futebol, em me contratar. Isso é prova da minha capacidade, do que eu posso fazer. Claro q...