Esporte Love elogia ousadia de Tiago Nunes e brinca sobre Paulinho voltar ao Corinthians O atacante destacou ainda a parceria que está tendo com o argentino Mauro Boselli no ataque e a chegada de Luan

Com a semana livre por conta da eliminação na Copa Libertadores, o técnico Tiago Nunes tem aproveitado para pegar mais pesado nos treinamentos táticos com o objetivo de fazer com que os jogadores assimilem mais rapidamente o seu estilo de jogo. Depois de dois dias de folga, o elenco trabalhou em dois períodos na terça-feira e por mais de duas horas sob forte calor nesta q...