Esporte Love defende estilo de jogo corintiano: 'Tem clube que joga bem e não ganha nada'

O atacante Vagner Love defendeu nesta sexta-feira o estilo de jogo do Corinthians, que marca poucos gols, mas também dificilmente tem sua defesa vazada. Dessa maneira, o time alvinegro conquistou o título paulista deste ano e atualmente ocupa um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. "Prefiro jogar mal e ser campeão, do que como tem clubes que jogam muito bem e não e...