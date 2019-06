Esporte Lorenzo 'derruba' Rossi, Dovizioso e Viñales na vitória de Márquez em Barcelona

Um acidente que envolveu Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales facilitou o trabalho de Marc Márquez, vencedor, neste domingo, da etapa da Espanha de MotoGP, no circuito de Montmeló, nos arredores de Barcelona. Esta foi a quarta vitória do piloto da Honda em sete provas disputadas no ano. Ele soma 48 triunfos na MotoGP e 74 na carreira. Watch the de...