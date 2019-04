Esporte Longos jejuns de gols incomodam os finalistas do Campeonato Paulista Entre os clubes da Série A, Corinthians e São Paulo são os dois piores ataques e não marcam há mais de 10 horas de bola rolando

Fazer gols, algo fundamental no futebol, se tornou uma árdua missão para os finalistas do Paulistão Corinthians e São Paulo. Os rivais se assemelham quando a missão é balançar as redes adversárias. Juntos, corintianos e são-paulinos não fazem um gol há mais de 10 horas de bola rolando. O Corinthians fez gol pela última vez no dia 31 de março, na vitória por 2 a 1 s...