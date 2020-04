Esporte Longe de Goiânia, capitão do Vila Nova aproveita praia e espera retorno dos treinos Com a família em São Miguel do Gostoso-RN, Adalberto acredita que treinos presenciais serão retomados no início de maio

A diretoria do Vila Nova prevê retorno de atividades presenciais no clube no dia 4 de maio, após o feriado do Dia do Trabalho. Jogadores do Tigre estão de férias, por causa da paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus, até o dia 30 deste mês e não escondem a ansiedade para voltarem aos treinos em Goiânia. É o caso do capitão colorado, Adalberto. O zagueiro do V...