Esporte Londrina repudia comentários sobre Celsinho em rádio: "racismo não!" Palavras como "negócio imundo" e "bandeira de feijão" foram usadas em referência ao cabelo do jogador

O Londrina repudiou, neste sábado (17), comentários feitos em uma transmissão da Rádio Bandeirantes Goiânia durante o empate sem gols entre Goiás e Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Dois profissionais da transmissão se referiram ao cabelo de Celsinho. Em uma conversa no ar, o narrador Romes Xavier diz, em um momento em que Celsinho está caído no gra...