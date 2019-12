Esporte Livre do rebaixamento, Botafogo quer vaga na Sul-Americana "Um clube que estava brigando para não cair, terminar o ano na Sul-Americana é para exaltar. Um presente para a torcida e para nós", disse o lateral-esquerdo Yuri

O Botafogo está livre de qualquer risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, na segunda-feira, ajudou o time alvinegro, que agora quer focar na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana nas duas rodadas finais contra Atlético-MG, nesta quarta, em Belo Horizonte, e Ceará, no domingo, no Rio de Janeiro. "Importantíssimo para n...