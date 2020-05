Esporte Livre das dores no tornozelo, Philippe Coutinho treina no Bayern de Munique O técnico Hansi Flick expressou seu desejo de utilizar o jogador brasileiro nas últimas partidas do Campeonato Alemão, que tem a liderança do Bayern, com 58 pontos

Philippe Coutinho voltou aos treinamentos, nesta terça-feira, no Bayern de Munique, livre das dores que sofria no tornozelo direito operado em 24 de abril. O meia fez atividades separado do restante do elenco do time alemão. O técnico Hansi Flick expressou seu desejo de utilizar o jogador brasileiro nas últimas partidas do Campeonato Alemão, que tem a liderança d...