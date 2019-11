Esporte Liverpool vence com time misto e assume liderança do Grupo E da Liga dos Campeões O triunfo levou o Liverpool aos nove pontos, agora seguido pelo Napoli, com oito no Grupo E

Atual detentor do título da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool assumiu a liderança do Grupo E ao fim da quarta rodada. Nesta terça-feira, o time fez a sua parte ao derrotar o Genk por 2 a 1, no Anfield Road, e também foi favorecido pelo empate do Napoli por 1 a 1 com o Salzburg, no San Paolo. O triunfo levou o Liverpool aos nove pontos, agora seguido pelo Napoli...