Liverpool vence Bournemouth com time misto e segue disparado na ponta do Inglês

O Liverpool continua indomável no Campeonato Inglês. Neste sábado, os campeões europeus derrotaram o Bournemouth por 3 a 0, fora de casa, e alcançaram a incrível marca de 15 vitórias e um empate em 16 rodadas da competição, que o clube não conquista desde 1990. Com isso, continuam com larga vantagem na liderança. Os 46 pontos ostentados pelo time comandado por Jürgen ...