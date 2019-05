Esporte Liverpool sofre, mas vence Newcastle com gol no fim e ainda sonha com título O Liverpool chegou aos 94 pontos, contra 92 do Manchester City, que ainda enfrentará o Leicester City na segunda-feira (6), em casa

O Liverpool sofreu neste sábado, mas balançou as redes no fim e garantiu a vitória sobre o Newcastle por 3 a 2, mantendo-se na briga pelo título do Campeonato Inglês. Fora de casa, no estádio St. James Park, os comandados do técnico Jürgen Klopp contaram com um gol aos 40 minutos do segundo tempo para assegurar mais um triunfo. O Liverpool chegou aos 94 pontos, ...