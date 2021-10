Esporte Liverpool massacra United com Salah em ritmo de melhor do mundo Com uma assistências e três gols, o camisa 11 do Liverpool foi o nome do duelo disputado no estádio Old Trafford

Um dos maiores clássicos do futebol mundial ganhou um capítulo histórico neste domingo (24). No estádio do Manchester United, o Old Trafford, o Liverpool venceu os donos da casa por 5 a 0, igualando sua maior goleada em toda a história contra o rival. O nome do jogo foi o egípcio Mohamed Salah, visto por muitos como melhor jogador do mundo neste momento. O camisa 11 d...