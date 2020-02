Esporte Liverpool goleia Southampton e dá mais um passo rumo ao título inglês Reds vencem em seu estádio, mantêm a invencibilidade no campeonato e chegam à marca de 24 vitórias e um empate

A incrível marcha do Liverpool rumo à conquista do título do Campeonato Inglês, competição que o clube não vence desde 1990, teve mais um capítulo neste sábado (1). Em casa, o time comandado por Jürgen Klopp derrotou o Southampton por 4 a 0 e ampliou a sua já espetacular vantagem na liderança da competição. Com o triunfo obtido em seu estádio, o Liverpool mantev...