Esporte Liverpool goleia Porto e vai pegar o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões As datas dos duelos ainda serão definidos pela Uefa, mas o jogo de ida será no Camp Nou e volta no Anfield Road

O Liverpool goleou o Porto por 4 a 1, nesta quarta-feira (17), no estádio do Dragão, em Portugal, e garantiu vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O time inglês vai ser o adversário do Barcelona, que na terça-feira (16) eliminou o Manchester United. A Uefa agendou os confrontos da próxima fase pata os dias 30 de abril, 1º, 7 e 8 de maio e vai confirmar em breve as...