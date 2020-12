O Liverpool goleou o Crystal Palace por 7 a 0 neste sábado (19), pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no Selhurst Park, em Londres.

Com o resultado, o Liverpool chegou a 31 pontos na tabela, permanecendo na liderança da competição. O Crystal Palace, por sua vez, ficou com 18 pontos e segue na 12º posição.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 2min do primeiro tempo. Alexander-Arnold cruzou da direita, Mané dominou de costas para a marcação e serviu Minamino no meio da área; o japonês limpou o marcador e finalizou cruzado, no cantinho direito, para abrir o placar.

Sadio Mané ampliou aos 34min. O senegalês recebeu de Roberto Firmino na entrada da área, girou em cima de Clyne no momento do domínio e finalizou no canto direito do gol para ampliar.

Aos 43min, foi a vez de Roberto Firmino. No contra-ataque, Robertson recebeu do brasileiro pelo lado esquerdo do meio-campo, avançou e cruzou. O próprio Firmino dominou na área, deu leve toque com a parte externa do pé e mandou no cantinho esquerdo.

Veio o segundo tempo, e nada de diminuir o ritmo. Aos 6min, Alexander-Arnold recebeu de Keita na grande área, perdeu a oportunidade de finalizar e rolou para trás. Henderson chegou batendo de primeira e mandou no canto direito do gol para fazer 4 a 0.

Aos 22min, Roberto Firmino marcou mais um. No contra-ataque, Salah foi lançado por Alexander-Arnold na direita, carregou para o meio e inverteu para a entrada da área. O brasileiro adiantou, tocou de cavadinha na saída de Guaita e mandou para o fundo do gol.

Mohamed Salah, aos 35min, fez o sexto. Alexander-Arnold cobrou escanteio da direita, Matip subiu bem para ajeitar pelo alto e o egípcio cabeceou livre na pequena área —Guaita chegou a tocar na bola, mas ela entrou no canto direito.

Três minutos depois, mais um de Salah para fechar a goleada. Ele recebeu de Oxlade-Chamberlain na direita, teve muito espaço para limpar para a canhota e, de fora da área, chutou colocado no ângulo direito. Golaço!

Na próxima rodada o Crystal Palace enfrenta o Aston Villa em jogo marcado para 26 de dezembro de 2020, às 12h, no Villa Park, em Birmingham, enquanto o Liverpool encara o West Bromwich Albion no Anfield, em Liverpool, no domingo (27) às 13h30.