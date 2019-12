Esporte Liverpool embarca para o Mundial no Catar sem Lovren, mas com Wijnaldum Segundo comunicado divulgado pelo Liverpool em seu site oficial, Lovren está fora da competição no Catar por conta de um problema muscular

O Liverpool embarcou neste domingo para Doha, no Catar, onde vai disputar o Mundial de Clubes com 20 jogadores. A lista divulgada pelo clube não inclui o zagueiro Lovren, que tem um problema físico, mas apresenta o nome do volante Wijnaldum. Segundo comunicado divulgado pelo Liverpool em seu site oficial, Lovren está fora da competição no Catar por conta de um probl...