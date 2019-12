Esporte Liverpool divulga inscritos no Mundial e leva força máxima ao Catar As exceções são o zagueiro camaronês Joel Matip e o volante brasileiro Fabinho, ambos lesionados

O Liverpool anunciou nesta quinta-feira (5) a lista de 23 jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes e confirmou que levará força máxima ao torneio no Catar, mesmo com o calendário apertado em dezembro. As exceções são o zagueiro camaronês Joel Matip e o volante brasileiro Fabinho, ambos lesionados, no joelho e no tornozelo, respectivamente. A relaç...