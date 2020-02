Esporte Liverpool decepciona, leva 3 do Watford e perde a 1ª no Inglês

A invencibilidade do Liverpool no Campeonato Inglês chegou ao fim neste sábado. O time comandado por Jürgen Klopp decepcionou seus torcedores ao sofrer uma dura derrota para o Watford, que começou a rodada na penúltima colocação, pelo contundente placar de 3 a 0, fora de casa. Com a primeira derrota (a última havia sido registrada em janeiro de 2019), o Liverpool...