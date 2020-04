Esporte Liverpool dá férias e usa programa do governo para pagar salários de funcionários O Liverpool, que lidera o Inglês por 25 pontos de vantagem com nove jogos restantes, disse que há um "compromisso coletivo nos níveis mais altos da clube - dentro e fora do campo - com todos trabalhando para uma solução que assegure os empregos"

O Liverpool se tornou o mais recente clube do Campeonato Inglês a utilizar um programa do governo para colocar de licença todos os seus funcionários no momento em que a temporada está suspensa há quase quatro semanas por causa da pandemia do coronavírus. O anúncio se dá no mesmo momento em que a Premier League, a liga organizadora do Campeonato Inglês, está em con...