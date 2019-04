Esporte Liverpool bate Cardiff por 2 a 0 e ultrapassa City na ponta do Campeonato Inglês Reds chegaram aos 88 pontos, dois a mais do time comandado pelo técnico Pep Guardiola, que possui um jogo a menos que o rival

Com dois gols no segundo tempo, o Liverpool venceu o Cardiff por 2 a 0, fora de casa, neste domingo (21), e retomou a liderança do Campeonato Inglês, ultrapassando o Manchester City. Com os resultados da 35ª rodada, a equipe treinada por Jurgen Klopp chega aos 88 pontos, 2 a mais que os comandados de Pep Guardiola, que têm um jogo a menos. A partida atrasada é justamente c...